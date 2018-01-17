Рамазан Ишкиняев 80-летие встречает на лыжне

«В здоровом теле - здоровый дух!» Под таким девизом в Мурманске в 47-й раз проходит массовый конкурс «Лыжня зовёт!». Он длится более трёх месяцев, вплоть до 8 апреля. Как и в прошлые годы, местом проведения конкурса стали лыжные трассы, расположенные в районе КП-2, спорткомплекса «Снежинка» и КП-4, Семёновское озеро.

Этот конкурс горожане полюбили. Есть и те, кто участвуют в нём с момента его основания. «В конкурсе «Лыжня зовёт» я участвую с 1971 года, - рассказывает Рамазан Ишкиняев, участник соревнования. - Это я открыл 47-й сезон. В этом году будет у меня 80-летие, так что я посвящаю эту лыжню этой дате».

В этом году комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска подготовил лыжникам большой сюрприз - трасса на КП 2 «Снежинка» была увеличена до 5 километров. Современное освещение в этом году было подключено к единой городской системе «Каскад». Помимо этого, на лыжной трассе были установлены системы видеонаблюдения.

- Ключевой момент этого года в том, что пятикилометровую трассу мурманчане ждали очень долго, - сказал Игорь Морарь, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. – Теперь трасса готова, мы со своей стороны выполнили все обязательства. К сожалению, снега мало, но мы надеемся, что в ближайшую неделю, как только снег выпадет, мы придём уже в соответствие, сделаем навигацию, чтобы у нас никто не потерялся.

На сегодняшний день в соревнованиях принимают участие около 600 лыжников. Многие являются пенсионерами, но это не мешает им с лёгкостью преодолевать сложные дистанции. Ощущения от соревнований у всех участников только самые положительные.

Испытать свои силы могут все жители города и любого возраста, предполагается как индивидуальное, так и коллективное участие. Подведение итогов и награждение победителей состоится 8 апреля 2018 года.