«Рамки закона» - подводим итоги работы, намечаем план на перспективу

Программа «Рамки закона» выходит в эфире телеканала «Арктик-ТВ» уже более года. За это время её ведущий Алексей Круглин и постоянный эксперт Валерий Стадник подняли и обсудили десятки важных для жителей региона тем. О том, какие вопросы помогла решить передача, какие ещё осветить только предстоит, будет идти разговор в сегодняшнем выпуске «РЗ».

Одной из первых тем программы стал несчастный случай, который произошёл в Мурманске в апреле прошлого года. Тогда в центре Мурманска кусок фасада свалился на голову мурманчанке, сделав её инвалидом. Ведущий и эксперт «Рамок закона» сделали вывод о нарушениях в работе Фонда капитального ремонта и бездействии его руководителей. Власть сделала выводы, руководитель Фонда капремонта ушёл в отставку, а фасады начали ремонтировать.

- Мы смогли донести до власти необходимость принятия таких мер, - говорит Валерий Стадник, эксперт программы «Рамки закона». - Мы видим, что начался капитальный ремонт фасадов зданий после нашей передачи. Быстро прошли конкурсные процедуры, были составлены планы. И деньги из бюджета пошли на ремонт фасадов.

Затем была история про выселение военных пенсионеров из их квартир и обсуждение заказных уголовных дел в полиции региона. По итогам этих передач ответственными лицами тоже были сделаны соответствующие выводы.

- У нас сменилось региональное руководство органов внутренних дел. Связано это с нашими передачам, - говорит Валерий Стадник, эксперт программы «Рамки закона», - или не связано, мы не можем судить. Но, по крайней мере, руководство МВД России среагировало.

За время, за которое выходит программа «Рамки закона», за помощью обратилось много жителей Мурманской области. Для того чтобы помочь всем, усилий двух человек мало. Поэтому ведущие передачи на базе одного из мурманских вузов решили реализовать проект «Скорая юридическая помощь» для пенсионеров и ветеранов.

- Оказывать данную помощь будут студенты. Вопросы не будут касаться профессиональной юридической помощи, не может быть у нас и адвокатской помощи, представительства в судах, но какую помощь студенты смогут оказать, эта помощь будет оказываться, - сказал Валерий Стадник, эксперт программы «Рамки закона».

Какие ещё нововведения планируют ввести ведущие программы - смотрите в сегодняшнем выпуске «Рамки закона» в 20.00 в эфире телеканала «Арктик-ТВ» и на сайте арктик-ТВ точка РФ.