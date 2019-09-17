День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.19 20:00
РАМКИ ЗАКОНА
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Последние комментарии
Ольга
17.09.19 13:58
Крупская 29, второй подъезд отопления нет
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Давид Осипович Вернер
17.09.19 12:16
Ого, сколько комментов! Зато все проголосовали за программы "Уютный город" и т.п., т.к. купились, обо городским властям мостить плиткой парки дешевле и нагляднее, чем ремонтировать дома горожан.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Людмила
17.09.19 09:42
Нет отопления на ул. Полухина д. 2.
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
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-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 187 человек