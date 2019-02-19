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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.02.19 20:00

РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать потребителю, чтобы его «не отшили» в магазине или мастерской

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Последние комментарии

Лариса федотова
19.02.19 22:02
Где интересно эта техника? В Первомайке даже перед администрацией ничего не расчищено, одна колея вдоль Кольского...
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Пантелей
19.02.19 20:33
Господа журналисты. Вы темы подымаете серьёзные, а результатов что-то я не вижу. Где сподвижки, где реакция, как вы пишете, от УМВД, ФСБ? Они вас игнорируют или наплюют на вашу околозаконодательную су
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Вася 2, или Преднамеренное банкротство?»
Д.О. Веренр
19.02.19 09:54
Статья явно создана для прикола, ведь если имя В.И. Ленина на третьем месте, то вот про сегодняшнего главу государства вообще ничего не сказано, его даже не спрашивают... Вы как-нибудь осторожнее с та
Комментарий к новости:Владимир Ленин - на третьем месте в антикварном магазине
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