РАМКИ ЗАКОНА: Дело о взятке высокопоставленному сотруднику в полиции закрыто, как и предполагало «Арктик-ТВ» ещё 2014 годуМурманск готовится к подрыву авиабомбы в Семёновском озере
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День за днём с «Арктик-ТВ»25.07.17 20:00

РАМКИ ЗАКОНА: Дело о взятке высокопоставленному сотруднику в полиции закрыто, как и предполагало «Арктик-ТВ» ещё 2014 году

Громкое дело о взятке высокопоставленному сотруднику в полиции закрыто. Речь идёт о Сергее Бутяйкине – экс-начальнике Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Белгородского регионального УМВД.

«Обвинение пыталось доказать, что Бутяйкин вынудил бывшего совладельца «Орёлсоцбанка» Алексея Фомченкова передать ему через подконтрольных лиц 80 млн рублей. На эти деньги полицейский якобы планировал возвести предприятие по переработке рыбы в Белгородской области», - пишет «коммерсант.ру». И сообщает – «суд Бутяйкина полностью оправдал и теперь он имеет право на реабилитацию»…

Казалось бы, при чём тут Мурманская область? Однако это дело хорошо известно и в нашем регионе. Бутякин – бывший руководитель Управления УМВД в Заполярье. Адвокат Бутяйкина, который смог доказать его невиновность, - постоянный эксперт программы «Рамки закона» на телеканале «Арктик-ТВ», а редакция нашего телеканала ещё несколько лет назад сумела распутать клубок этого дела о взятке и найти причину, почему же Сергея Бутяйкина решили оговорить.

Автор программы «Специальный репортаж» Анастасия Карева решила проверить версию Сергея Бутяйкина о заказном деле. А если дело заказное, значит,  оно кому-то выгодно. Следы привели в «Орёлсоцбанк»…

Расследование дела, а затем суды, длились несколько лет. Они окончились полным оправданием Бутяйкина. Как сообщил «коммерсант.ру», по мнению суда, историю о 80 млн рублей господин Фомченков рассказывал, чтобы отвлечь внимание силовиков от дела о преднамеренном банкротстве банка. По сути, это то, о чем «Арктик-ТВ» сообщило в 2014 году.

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