День за днём с «Арктик-ТВ»20.02.18 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Долги наши тяжкие, или Не надо бояться банкротства
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 89 человек
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Последние комментарии
Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
Комментарий к новости:Работа систем жизнеобеспечения в Заозёрске восстановлена
KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
Комментарий к новости:Средняя зарплата финнов составляет 17 евро (1190 рублей) в час
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