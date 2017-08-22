РАМКИ ЗАКОНА: Доверительные отношения со знакомым юристом до банкротства довели

AVIS А ларчик просто открывался!!! Оказывается, Минэкономразвития России ожидает, что цены на овощи и фрукты в сентябре будут ниже ВСЕГО (!) на 19,6%, чем в июне этого года. Ранее распространенная информа Комментарий к новости: Россиянам обещают фруктово-овощное изобилие и дешевизну

Василий Нет зарегистрированной торговой марки, нет претензий. Тверской пивзавод производит пиво в легальных рамках. Комментарий к новости: Бутылка пива с секретом, или «Кольское» возвращается!