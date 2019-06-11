День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.06.19 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Горим! Можно ли обуздать красного петуха?
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Последние комментарии
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
Комментарий к новости:Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе
NOUDIMON
10.06.19 08:01
Дмитрий, не стоит переносить своё отношение к общению ВВП с народом на всех россиян - челом били царю-батюшке и будем продолжать бить. Ведь его благодать может на кого-то снизойти! Этому и радоваться
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
Дмитрий
09.06.19 19:00
Зло никак не устанет.Интересно,этот Сказочный и Солнцеликий в курсе,что эти линии уже давно никто не смотрит из нормальных ,психически здоровых граждан?Адекватные люди уже давно не обращают внимания н
Комментарий к новости:Вопросов к президенту нет!
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