День за днём с «Арктик-ТВ»13.02.18 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Госзакупки по закону, или Не оказаться в числе коррупционеров
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-Нам интересно Ваше мнение07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 293 человека
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ROSS
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