День за днём с «Арктик-ТВ»08.05.18 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: «Липовое» онлайн здоровье опасно для вашей жизни и окружающих
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-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение03.05.18: СМИ США сообщили о беспрецедентном решении Владимир Путина, президента России, которое будет объявлено после инаугурации, которая состоится 7 мая. А какого решения от главы РФ ждёте Вы?Проголосовало: 240 человек
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Последние комментарии
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:25
Подтверждение фото- Журавлев Н.А.- Добровольский К.А.
АЛЕКСАНДР
08.05.18 18:02
СПАСИБО- что не закрыли все фотографии. Еще раз-спасибо... На фото-Журавлев Николай Алексеевич -ком. взвода пуль. роты 325 сп. 1920-30.09.1942г. Умер от ран в МСБ-75. ЗЕМЛЯ ИМ ВСЕМ ПУХОМ
Валерий
08.05.18 17:46
Зачем короткое письмо в конверте смятом Я перед боем милой маме не отправил? В чужой сторонке мне его фашист проклятый Свинцовой пулей, сволочь, насквозь продырявил. А с ним на пару - сердце,
Комментарий к новости:«Письма Победы» - на «Арктик-ТВ»
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