День за днём с «Арктик-ТВ»19.12.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Между бабушкой, дедушкой и отцом оказался ребёнок
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Последние комментарии
Петр Степанович
16.12.17 14:11
Зуб, один из участников шоу-программы под названием пресс-собрание, а так же и Собчак. Журналиста туда и на выстрел не подпустят.
SuhiRos
16.12.17 12:05
Охлаждёнки станет меньше! Молодцы, господа из СФ. Зубу фигу показали, пока он президента убеждал, что народ надо дешёвой и полезной рыбой накормить.
тамара
16.12.17 08:35
Молодцы. Всё правильно, загибается рыбное хозяйство и все у нас в Мурманске. Спасибо нашей главе
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