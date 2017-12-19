РАМКИ ЗАКОНА: Между бабушкой, дедушкой и отцом оказался ребёнок

Петр Степанович Зуб, один из участников шоу-программы под названием пресс-собрание, а так же и Собчак. Журналиста туда и на выстрел не подпустят. Комментарий к новости: Председатель Совета директоров Михаил Зуб прикинулся журналистом, чтобы дойти до президента

SuhiRos Охлаждёнки станет меньше! Молодцы, господа из СФ. Зубу фигу показали, пока он президента убеждал, что народ надо дешёвой и полезной рыбой накормить. Комментарий к новости: Уловы прибрежного рыболовства «в замороженном виде» - Советом Федерации одобрены поправки в закон о рыболовстве