День за днём с «Арктик-ТВ»01.08.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Молчание мошенника, или Приставы арестовали автомобиль добросовестного владельца
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Последние комментарии
Сэм
01.08.17 13:04
Самородок большой, а казнокрадов с стране ещё больше
Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
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