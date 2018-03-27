РАМКИ ЗАКОНА: Мы живём в домах, которые взрываются! Кто за это отвечает?

евгения что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть Комментарий к новости: Члены «Народного контроля» «зависли» в «Дикси»

sosed51 cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели! Комментарий к новости: Мурманск избавляется от незаконно установленных торговых павильонов