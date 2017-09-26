День за днём с «Арктик-ТВ»26.09.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Не в деньгах счастье – некоторые руководители руководствуются этой мудростью, забывая об её окончании, - а в их количестве
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-Нам интересно Ваше мнение25.09.17: Владимир Путин недавно признал, что «властелином мира» станет та страна, которая займёт лидирующее место в области ИИ-разработок. А как Вы относитесь к усилиям учёных по созданию искусственного интеллекта?Проголосовало: 220 человек
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Последние комментарии
DIMON
25.09.17 09:26
Зато успешно с террористами в Сирии боремся! Каждая бома - в цель!!
Gonshik
24.09.17 15:16
Я думаю, что наш предприимчивый народ и из этого тупика выход найдёт. Например, закон не запрещает получать зарплату в кассе предприятия наличными, кто-то ещё перейдёт на "серую" и "чёрную" схемы пол
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
Иван Кирьянович
24.09.17 08:40
Заверения, что "новая система должна как минимум снизить число ошибок" меня как-то настораживает. Получается, что они будут, а то что они есть уже много было публикаций, что люди оставались без средст
Комментарий к новости:Содружество налоговиков и приставов сделает жизнь должников непредсказуемой
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