День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.03.19 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Непредсказуемые манёвры на перекрёстке, или Как судиться водителю со светофором
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Последние комментарии
MotoRin
05.03.19 20:16
Автор этого огромного материала очень недальновидный, возможно, что писал по заказу, так как за этими дифирамбами он совершенно не увидел ближайшей перспективы и последствий таких "технологических про
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Д.О. Вернер
05.03.19 11:59
Как могли профсоюзы хотеть капитализм? Как говорил Классик "Профсоюзы - школа коммунизма!" Другое дело, что профсоюзы "заржавели", как и партия... Результат вот... Но самое интересное, что и в профсою
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Наталья
05.03.19 10:03
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