День за днём с «Арктик-ТВ»29.08.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Подарок за что-то, или Первый вопрос следователя во время рассмотрения коррупционного дела
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 553 человека
-
Последние комментарии
Zviygincew
25.08.17 23:03
Так с задержкой реализуется лозунг едроссов - "К 100-летию - без деревяшек!"
Комментарий к новости:В Мурманске тушат очередной пожар в очередной «деревяшке»
Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
Комментарий к новости:На Полярный Круг - по новой лестнице
Из далека
24.08.17 12:51
Очень печальное известие.
Комментарий к новости:Сегодня скончался Александр Абрамов, глава ЗАТО г.Североморск
-Скоро в эфире22:00«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 26 серия (16+)23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиМинфин РФ приготовил некоторым заёмщикам «подарок» до 4 тысяч рублей-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 59 копеек, доллар снизился на 1,5 копейки-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 30 августа-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыБанкиры собираются обЕБСить россиян