РАМКИ ЗАКОНА: Равнодушие – немощные северяне ставят диагноз соцработникам и системе реабилитации

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Антонина Петровна Как забавно получается: раньше горадминистрация продвигала программу «Тёплое окно», а теперь тёплое кресло. Подождём малость и появится программа «Тёплая постель»... Удачи! Комментарий к новости: Это здорово, когда люди имеют выбор медуслуг – Сергей Дубовой