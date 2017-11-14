День за днём с «Арктик-ТВ»14.11.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Равнодушие – немощные северяне ставят диагноз соцработникам и системе реабилитации
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Последние комментарии
VORCHUN
14.11.17 16:08
Этой фотографии года три-четыре, могли бы посвежее выбрать, так как у неё сегодня другой имидж.
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Gonshik
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