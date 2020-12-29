День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.12.20 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Разбираемся во взаимоотношениях между гражданами, управляющими компаниями и ресурсниками
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-
Последние комментарии
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-Скоро в эфире22:00«Новогодний переполох». Художественный сериал, 2 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:05«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,8%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 8 копеек, доллар потерял 6 копеек-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 29 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Государственных служащих обязали отчитываться об имеющихся у них цифровых активах