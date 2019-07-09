День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.07.19 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Сергей Плисов рекомендует региональному бизнесу примерить правовой статус экспортёра
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Последние комментарии
Евгений
08.07.19 21:12
Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
Влад Северный
08.07.19 21:10
Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6
Zdoroviak
08.07.19 21:08
Ограничение посещения заповедника действует, а вот кто его обеспечивает? Надежда на сознательность граждан мала, особенно во времена повальной ДЖИПизации населения и желания посмотреть на дикую природ
Комментарий к новости:ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4
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