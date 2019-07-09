РАМКИ ЗАКОНА: Сергей Плисов рекомендует региональному бизнесу примерить правовой статус экспортёра

Евгений Ольга, Вы правильно пишете, что не обязательно надо идти в заказник, чтобы понаблюдать за жизнью птиц. Я, например, каждый год - с весны до осени, становлюсь добровольным орнитологом: наблюдаю как бак Комментарий к новости: ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 4

Влад Северный Эти заметки мне напомнили о службе в армии - охранял небо Арктики в войсках РТВ ПВО. Воркута, Амдерма, Нарьян-Мар, Салехард - много наших точек было на Я-Мале и Новой Земле. С суровой природой успел Комментарий к новости: ПОРА В ПУТЬ - ДОРОГУ. Заметки из путешествия по заповедным территориям - 6