День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.20 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Сфера ЖКХ в период пандемии, или Спасёт ли действующее законодательство от лавины неплатежей?
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Последние комментарии
Rjynetyysq
22.04.20 11:30
Рукша - хороший специалист, он знает много про Арктику, но он не политик и стать таковым, при всем его желании, у него не выходит. А Росатому нужен именно политик - хороший «решала» с хваткой, способн
Комментарий к новости:«Росатому» требуется «смотрящий» за Арктикой
Ольга
19.04.20 11:33
Огромное Вам спасибо за трансляцию Пасхальной службы!
Комментарий к новости:В Мурманской области впервые состоится трансляция пасхальной службы
Илья
18.04.20 15:23
Это очередь на обед в столовую ОМС рядом с сухим доком. Они так стоят каждый день, на протяжении уже больше полугода. Я мимо этой очереди постоянно ездил на работу. Кто работал на стройплощадке, тот п
Комментарий к новости:Снимок очереди в столовую заинтриговал пользователей соцсети
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