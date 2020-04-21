РАМКИ ЗАКОНА: Сфера ЖКХ в период пандемии, или Спасёт ли действующее законодательство от лавины неплатежей?

Rjynetyysq Рукша - хороший специалист, он знает много про Арктику, но он не политик и стать таковым, при всем его желании, у него не выходит. А Росатому нужен именно политик - хороший «решала» с хваткой, способн Комментарий к новости: «Росатому» требуется «смотрящий» за Арктикой

Ольга Огромное Вам спасибо за трансляцию Пасхальной службы! Комментарий к новости: В Мурманской области впервые состоится трансляция пасхальной службы