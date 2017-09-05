День за днём с «Арктик-ТВ»05.09.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Спецмашина свалилась с «неба» на придомовой участок - ищите юриста!
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 596 человек
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Последние комментарии
Podozritelniy
04.09.17 21:29
Причина очередного пожара будет устанавливаться!!! Стандартная отговорка при ясном действии - экономим на разборке и вывозе мусора.
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Ночной пожар уничтожил очередную «деревяшку» в Мурманске
Олег
04.09.17 18:42
2017... Нет Бабыкина, нет Абрамова.
Комментарий к новости:Болевые точки Североморска посетили руководители флотской столицы
Антон
02.09.17 21:09
Если скульптура Святого Николая будет огромная, то это будет круто. Желательно, чтобы не ниже Алёши.
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