РАМКИ ЗАКОНА: Телефонный терроризм входит в нашу жизнь. За такие «шутки» следует уголовная ответственность

Василий РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю Комментарий к новости: Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска

Volk Странные события происходят в стране. Центр Мурманска оцеплен, а ни журналисты, ни северяне не могут понять, что происходит: учения, звонок очередного сумасшедшего, осенне обострение... Силовики не к Комментарий к новости: Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска