День за днём с «Арктик-ТВ»19.09.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Телефонный терроризм входит в нашу жизнь. За такие «шутки» следует уголовная ответственность
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Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 719 человек
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Последние комментарии
Василий
19.09.17 20:23
РБК пишет, что за атаками «телефонных террористов» на объекты коммерческой и социальной инфраструктуры в России может стоять международная хакерская группировка, а источник звонков обнаружили аж в Брю
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Volk
19.09.17 20:19
Странные события происходят в стране. Центр Мурманска оцеплен, а ни журналисты, ни северяне не могут понять, что происходит: учения, звонок очередного сумасшедшего, осенне обострение... Силовики не к
Комментарий к новости:Даже не успели испугаться - волна телефонного терроризма докатилась до Мурманска
Андрей
19.09.17 14:36
Интересно, пройдёт ли мой комент "...после ознакомления сотрудником редакции."?! :) Был там лично и увидел огромное кол-во мурманчан, и это несмотря на холод, ветер и дождь. Да, было много молодёжи,
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