День за днём с «Арктик-ТВ»03.10.17 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: У нас не Лас-Вегас, но статья для любителя пальнуть всегда найдётся
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-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 240 человек
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Последние комментарии
Василий П.
03.10.17 12:22
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Лада
03.10.17 11:45
Думаю, что теперь северянке, соблазнившейся кошельком, придётся каяться. Это видео, растиражированное СМИ, увидят тысячи человек, надеюсь, что многие из них сделают правильный вывод.
Комментарий к новости:Грехопадение на видео, или Велико искушение чужими деньгами
Виктория!
30.09.17 01:40
Привет Оксане Анчишкиной! Отдельный и "человеческий" привет! За способность сопереживать миру четвероногих...! Сначала люди развели разные породы для своих утех (скоты двуногие - не иначе!): бойцовс
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