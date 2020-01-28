День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.01.20 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Управляющая компания не управляет жителями МКД, а обслуживает их
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Последние комментарии
Светлана
28.01.20 16:17
Очень хорошо, что об этом рассказыывают. Вот только все это для показухи. Я лично обращалась к Драгун И.А. с жалобой на боль в груди, он посмотрел только мою мамографию и сказал, что все" более чем
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Д.О. Вернер
28.01.20 14:13
Если главадмин, вместо выполнения своих прямых обязанностей, и депутаты, вместо исполнения наказов избирателей, сами "патрулируют" районы города, то чем тогда занимаются Управления трёх админокругов?
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Андрей
27.01.20 20:51
А вот интересно, сказали ли в "Окраине" губернатору о "серых " зарплатах и отпуске 37 дней??
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