День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.18 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Во флотской столице подводную лодку режут на металлолом «под окнами» горожан
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Последние комментарии
Мария
22.05.18 14:20
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ФунтиК
21.05.18 22:11
Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш
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Known
21.05.18 13:59
Забавно всё это! Теперь новый президент, новое правительство займутся старыми задачами.
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