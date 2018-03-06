РАМКИ ЗАКОНА: Выборы – гарантированное избирательное право граждан. Не отказывайтесь от него 18 марта!Комитет по труду и занятости населения Мурманской области открывает «горячую линию» для выявления работодателей, выплачивающих зарплату ниже МРОТ
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День за днём с «Арктик-ТВ»06.03.18 20:00

РАМКИ ЗАКОНА: Выборы – гарантированное избирательное право граждан. Не отказывайтесь от него 18 марта!

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