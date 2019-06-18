День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.19 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Я б юристом стать хотел, пусть меня научат
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Последние комментарии
ПротивВсех
13.06.19 11:22
Если это правда, то время выбрано правильное для таких дел - отпускная пора! Если выборы у нас в начале сентября проводят, чтобы люди не знали кто во власть идет, так и здесь - пока северяне загорают,
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
jack
12.06.19 10:07
денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем,
Комментарий к новости:От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»
Валентина
10.06.19 11:33
Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально!
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