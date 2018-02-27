РАМКИ ЗАКОНА: Заказные дела, или Сомнительные цели в деятельности регионального органа следствия

Это не пощёчина, а жужжание мух. Всё притянуто за уши: сплошные оговорки, предположения, рассуждения. А фактов нет. Это не расследование, а болтовня.

Jollo

Сегодня такие схемы обогащения руководства можно найти в любой структуре - хоть в бюджетной, хоть в частной. Как часто любят говорить в наше стране: была бы политическая воля, с этим можно было бы бор