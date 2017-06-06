РАМКИ ЗАКОНА: Закон гарантирует, а хозяин корректирует, или Получить зарплату без задержек

26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?

Малообеспеченный

Среднестатистический

Бюджетник

Чиновник, депутат

Олигарх

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