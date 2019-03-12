День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.19 20:00
РАМКИ ЗАКОНА: Знакомимся с неприглядным лицом коррупции
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Последние комментарии
Петр А.
12.03.19 21:36
Уставший коммунист... Пора ему на пенсию, а не к выборам готовиться. Смотришь на эту оппозицию и злость берёт: за едроссов голосовать не буду, а за этих - ни рыба, ни мясо!!! Придётся бюллетень испорт
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
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