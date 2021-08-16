Рампа и парклет – новые зоны отдыха для горожан установили в Мурманске

Сразу два объекта для отдыха установили в областном центре. Парклет подойдёт для тех, кто любит посидеть за чашкой кофе на открытом воздухе, для экстремалов же подготовлена скейт-площадка. Журналисты «Арктик-ТВ» смогли оценить новые общественные пространства.

Первый в Мурманске парклет установили на улице Воровского. Объект для города новый, поэтому вызывает особый интерес, также как и его непривычное название. Обычно такие конструкции устанавливают на месте автопарковок, но строгих ограничений нет, главное, чтобы рядом был ресторан или кафе, чтобы каждый желающий мог посидеть и перевести дух, к примеру, за чашкой капучино.

Алла Истомина, генеральный директор АО «Мурманэнергосбыт»: «У нас меняется город и такие островки для отдыха очень востребованы. Такие скамейки можно установить во дворах, где требуется благоустройство и надо место отдыха. Здесь ещё не в полном объёме закончены работы, так как будет и озеленение».

Ещё один плюс парклета - мобильность. Модуль просто складывается и его можно установить в любом другом месте города.

Антонина Шихирина, специалист АНО «Центр городского развития Мурманской области»: На территории Мурманска в 2021 году будет установлено семь парклетов, сейчас работы ещё ведутся».

Для тех, кому по душе экстремальный отдых, также есть хорошие новости. Возле одного из крупных торговых центров Мурманска оборудована скейт-площадка. Оттачивать мастерство катания на роликах или скейтбордах можно уже сейчас.

Роман Пономарев, депутат Мурманской областной Думы: «Очень хотелось бы, чтобы это было безопасно и без травматизма, потому что врачам и так хватает работы. Будем надеется, что жители будут довольно, особенно дети».

Расположение площадки выбирали сами жители. Голосование проходило на портале «Наш Север».