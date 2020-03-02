Ранним утром Мурманск лишился очередной «ночлежки»

На улице Калинина в Мурманске ночью загорелась одна из деревянных двухэтажек. Дом под номером 63 вспыхнул в половине пятого утра.

К месту происшествия были стянуты экстренные службы - два пожарно-спасательных подразделения. Жильцов в аварийной деревяшке не было, строение стоит в очереди на снос

Причины пожара, от которого полностью обрушилась крыша и частично перекрытия второго этажа, ещё предстоит установить, но обычно такого рода постройки привлекают лиц без определенного места жительства.

Бомжи, пытаясь согреться, по неаккуратности и поджигают такого рода «ночлежки».