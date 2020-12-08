Рано или поздно, созданный пандемией барьер, будет разрушен и путешествия между соседями возобновятся

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» разместило видеоролик, снятый жителями Киркенеса. На видео запечатлено, как местная детвора с помощью плакатов поздравила жителей области с Рождеством и Новым годом.

Напомним, сейчас граница между Россией и Норвегией закрыта, пересечь её можно только имея вескую причину, да, и скорее всего, приехавшему в Киркинес гостю придётся сидеть на самоизоляции.

Однако жители государств, соскучившиеся по поездкам, не должны отчаиваться. По словам создателей ролика, рано или поздно, созданный пандемией барьер, будет разрушен и путешествия между соседями, как и раньше, будут доступны.