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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.05.21 19:30

Расчётный центр заверил, что скоро все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены

Некоторые мурманчане снова получили неправильные квитанции за водоснобжение и водоотведение. У дверей офиса Единого расчётного центра образовались очереди из недовольных горожан. А виновник ситуации – снова, кажется, довольно потирает руки.

С 1 марта квитанции за водоснабжение и водоотведение в Мурманске начал выпускать Единый расчётный центр. С этой организацией заключил договор «Мурманскводоканал», предварительно расторгнув контракты с другими компаниями. Те, в свою очередь, должны были передать данные населения новому оператору. С задачей справились все, кроме одного. Подкачал МРИВЦ.

Денис Яковенко, директор саморегулируемой организации некоммерческое партнёрство «Жилищное объединение Мурмана»: «Два расчётных центра документы передали в надлежащем виде, в надлежащее время, в надлежащей форме. А один расчётный центр - АО «МРИВЦ  это не сделало. Он передал эти данные, но передал с опозданием, передал в формате ПДФ, а не в Ворде, где их нельзя было автоматически обсчитать, передал с некорректными, с ошибочными данными, с ошибками в названиях улиц и тому подобное. При этом МРИВЦ в своё время был крупнейший расчётный центр, ещё 10 лет назад составлял конкуренцию ЕРЦ. Видимо, этим и объясняются их действия».

В итоге - огромные очереди у дверей ЕРЦ. Люди недовольны ошибками в квитанциях, растёт социальная напряжённость.

Мария Пчелина, заместитель начальника производственного отдела ООО «ЕРЦ»: «Сейчас очень большой поток горожан идёт. Мы стараемся принять всех. Работаем даже в неурочное время. Вот как сегодня. Мы должны были открыться с пол второго, а работаем с 10.00 и работаем до последнего клиента. Даже когда у нас люди уходят в отпуск, мы берём других специалистов. Кто даже не должен сидеть на приёме. Они выходят в смену и принимаем людей».

Большой поток жалоб поступает и в электронном виде. Чтобы как-то разгрузить офис, ЕРЦ создал специальное приложение, куда можно обратиться с сообщением об ошибках в квитанциях. Но дальше так продолжаться не может. Руководство центра решило пожаловаться на действия МРИВЦа в контролирующие органы.

Сергей Смольянов, генеральный директор ООО «Единый расчетный центр»: «В связи с тем, что к нам массово поступают жалобы граждан на то, что АО «МРИВЦ» принимает показания холодной и горячей воды и оставляет их у себя, мы написали обращение в прокуратуру Мурманской области и в ГЖИ. Мы просим и напоминаем гражданам, что надо передавать показания в ЕРЦ, чтобы они корректно учитывались в квитанциях».

От таких действий МРИВЦ страдает не только репутация Единого расчётного центра, но и доверие северян к системе ЖКХ в целом. Тем не менее, есть в ситуации и доля вины ЕРЦ. Например, сотрудники учрежднения без должного внимания отнеслись к работе и наделали уже своих собственных ошибок: выпустили квитанции по домам, которые к ним не относятся, в некоторых случаях забыли учесть показания счётчиков и сделали неправильные начисления.

Александр Власовских, начальник службы «Сбыт» ГОУП «Мурманскводоканал»: «Где-то начислен повышающий коэффициент, например,  в отношении домов, которые к ветхим и аварийным относятся, и там не нужно было его начислять. Где-то было указано водоотведение, где мы услугу такую не предоставляем. Но эти ошибки мы учли, составили отдельный реестр, отправили в ЕРЦ и в следующих квитанциях за апрель эти квитанции были устранены. Сейчас к нам поступают снова обращения граждан в части ошибок ЕРЦ. К сожалению, несвоевременно были обработаны акты ввода в эксплуатацию счётчиков. Счётчики были приняты, допустим, в марте, акт был направлен в ЕРЦ. Своевременно не был обработан, соответственно, сейчас в квитанции он не видит новых счётчиков, не может по ним передать, рассчитаться».

Несмотря на то, что «Мурманскводоканал» отношения к начислению платы за подачу и отведение воды не имеет, большая часть претензий поступала именно сюда. Причина – очередная ошибка расчётного центра. В квитанциях его сотрудники указали почту водоканала, как адрес для связи с ЕРЦ. Свою претензию организации «Мурманскводоканал» уже предъявил. Расчётный центр заверил, что в скором времени все обращения горожан будут обработаны, а некорректные данные выявлены и исправлены.

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