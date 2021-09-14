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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.21 19:30

Расчёты береговых комплексов «Бал» и эсминца «Фёдор Ушаков» уничтожили группировку кораблей условного противника

Военнослужащие разных подразделений Северного флота продолжают проводить учения для отработки задач по нейтрализации угроз безопасности в Арктике.

Атаку условного противника, попытавшегося перейти в наступление на Кольском полуострове, отразили военнослужащие армейского корпуса Северного флота. Учение было проведено на полигоне в Печенгском округе. В тренировке задействовали более 2000 военных и более 300 единиц боевой техники.

При обороне широко применялись средства маскировки, системы радиоэлектронной борьбы, постановки помех и ложных целей.

Отразили нападение противника и ракетчики Северного флота. Расчёты береговых комплексов «Бал» и эсминца «Фёдор Ушаков» уничтожили группировку кораблей условного противника на расстоянии свыше 100 км от берега в Баренцевом море. Экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов» и личный состав берегового ракетного комплекса «Бастион» отработали целенаведение и обозначение ракетного удара электронным пуском.

На арктические учения в Баренцево море вышел и атомный подводный крейсер «Орёл». Моряки выполнили стрельбу противокорабельной крылатой ракетой «Гранит». Крейсер оснащён уникальным противокорабельным комплексом способным поражать противника на расстоянии до 500 километров. Им также оснащён флагман Северного флота «Пётр Великий».

Район проведения учений военные заранее закрыли для гражданского судоходства и полётов авиации.

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