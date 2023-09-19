День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.09.23 19:30
Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Северного флота отработали учебно-боевые задачи по уничтожению надводных целей условного противника на архипелаге Новосибирские острова
По легенде учений, корабельная группировка условного противника попыталась нарушить морские коммуникации и подготовила удар по береговой инфраструктуре Северного флота. Остановить их должны комплексы «Бастион».
Первая задача ракетчиков - выдвинуться из пункта постоянной дислокации в позиционный район. По пути военные отрабатывают противодиверсионный сценарий, а после готовятся к пускам. Береговые ракетные комплексы со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» обеспечивают защиту побережья на более чем 600 километров. Их развертывание происходит всего за несколько минут.
Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения.
На острове Котельный береговой ракетный комплекс «Бастион» несёт боевое дежурство в составе тактической группы Северного флота с 2018 года.
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Последние комментарии
Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
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Анастасия
31.08.23 22:46
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