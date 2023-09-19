Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Северного флота отработали учебно-боевые задачи по уничтожению надводных целей условного противника на архипелаге Новосибирские острова

По легенде учений, корабельная группировка условного противника попыталась нарушить морские коммуникации и подготовила удар по береговой инфраструктуре Северного флота. Остановить их должны комплексы «Бастион».

Первая задача ракетчиков - выдвинуться из пункта постоянной дислокации в позиционный район. По пути военные отрабатывают противодиверсионный сценарий, а после готовятся к пускам. Береговые ракетные комплексы со сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс» обеспечивают защиту побережья на более чем 600 километров. Их развертывание происходит всего за несколько минут.

Самонаводящаяся крылатая ракета движется к цели в 2,5 раза быстрее скорости звука, практически неуловима для современных систем ПВО, и способна вывести из строя боевой корабль любого водоизмещения.

На острове Котельный береговой ракетный комплекс «Бастион» несёт боевое дежурство в составе тактической группы Северного флота с 2018 года.