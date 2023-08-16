Расчёты беспилотных летательных аппаратов Северного флота провели тренировки в Заполярье

Военнослужащие отработали задачи по ведению воздушной разведки и обнаружению одиночных и групповых замаскированных объектов условного противника. В течение всего полёта на пункт управления поступала фото- и видеоинформация в режиме реального времени.