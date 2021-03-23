Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 Северного флота приняли участие в учении по охране воздушного пространства

Зенитные ракетные комплексы С-400, а на западный манер «Триумф», можно назвать воздушным щитом Арктики. Мобильные, быстрые в развертывании и захвате целей они стали грозным оружием, способным поразить любые, даже двигающиеся на гиперзвуковой скорости, силы противника. Сколько таких комплексов охраняют северные широты сказать сложно. Эта секретная информация, в отличие от стоимости «Триумфов».

По оценке экспертов, один дивизион c-400 оценивается в 30 миллиардов рублей. Любопытно, что чувствуют водители, которые управляют, наверное, самой дорогой и «навороченной» машиной в Кольском Заполярье. До них даже владельцам респектабельных «Роллс-ройсов», если такие есть в области, далеко.

К слову, учения боевых расчётов подразумевают марш-броски, развертывания и обустройства позиций на неподготовленной местности. Конечно, стреляют военные такими ракетами редко, только во время масштабных учений, обычно же обнаруживают и поражают цели условно.