Расходы больше доходов - Совет депутатов города Мурманска принимает бюджет на 2025 год

На заседании городского Совета депутатов во втором чтении приняли проект бюджета на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов. Кроме того, градоначальники рассмотрели вопрос о реструктуризации в мэрии города.

Напомним, ранее в первом чтении депутаты мурманского городского Совета депутатов утвердили бюджет на 2025 год. Прогнозируемый общий объём доходов - более 21 миллиарда рублей, а общий объём расходов – 23 миллиарда. Размер дефицита прогнозируется в сумме около одного миллиарда.

Важно отметить, что в основной своей части, а это 69,8% выделенных средств пойдут на социальную сферу.

Сергей Коробков, председатель постоянной комиссии по бюджету и финансовому регулированию Совета депутатов города Мурманска: «Работа над бюджетом шла практически три месяца. Было проведено пять заседаний комиссии, ну, и в результате мы получили бюджет, который позволит устойчиво развиваться и жить городу Мурманску. Причём, принимался он в сложных экономических условиях, но получился сбалансированным».

Однако, это не окончательная версия, многие вопросы требуют корректировок, например, учтены не все поступления из областного и федерального бюджетов. Кроме того, городскую казну пополнят дополнительные средства от реструктуризации аппарата администрации Мурманска.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «В настоящее время, когда наша страна находится под беспрецедентным санкционным давлением, мы должны принять меры, которые будут направлены на соблюдение всех социальных гарантий и тех социальных обязательств, которые мы взяли перед горожанами. И конечно же, изменения в структуре администрации будет направлены на достижение именно этих целей, сохранение всех наших обязательств по социальным выплатам».

Такое повышение эффективности расходов администрация Мурманска начала с себя. Одни комитеты объединят, другие выделят в отдельные структуры, что также повлияет на улучшение качества работы административного корпуса.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Мы два года назад уже эту работу начали и большой путь проделали. Определенное количество структурных подразделений в администрации города мы реорганизовали. Сейчас следующий этап. М планируем, что до лета следующего года мы сможем высвободить для других целей, для других задач, которые мы решаем в экономике, порядка 10 процентов людей, которые в эти задачи вовлечены внутри административного аппарата. Сделаем более компактную, более эффективную систему принятия решений».

При таком повышении внутренней эффективности все высвобожденные сотрудники не останутся без работы. Для их поддержки ведётся работа с кадровым центром.