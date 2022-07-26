Расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры» ЖКХ хотят забить в тарифы

Минстрой России предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку «умных» приборов учёта. В некоторых регионах это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх инфляции.

Минстрой России предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку «умных» приборов учёта.

В некоторых регионах это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх инфляции.

Как выяснили корреспонденты издания «Коммерсант», ФАС выступает против изменений принципов расчёта платежа. Долгие годы регуляторы сдерживали индексацию тарифов на уровне 3–6%, говорят эксперты, считая их рост сверх инфляции вполне ожидаемым.

Тепло- и водоснабжение — основная статья в структуре платы за жилищные услуги. Аналитик подчеркивает, что в текущем году налицо дисбаланс между тарифами и инфляцией, которая, очевидно, будет выше. В таких условиях можно сокращать издержки ресурсоснабжающих организаций (в первую очередь, инвестиционные) и расширить применение бюджетных субсидий для малообеспеченных граждан. Однако, эти механизмы «имеют ограниченный потенциал применения, поэтому повышение тарифов сверх инфляции представляется ожидаемым».