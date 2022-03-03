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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.22 19:30

Расходы областной казны планируется в текущем году увеличить более чем на 13 миллиардов рублей

Сегодня в Мурманской областной Думе состоялась вторая часть февральского заседания. На повестке дня вопросы, которые не успели рассмотреть в первый день, а также пять дополнительных. Среди них, в том числе, и поправки в бюджет на 2022 год.

В непростое для страны время законотворцы должны оперативно реагировать на постоянно меняющуюся ситуацию. Понимают это и депутаты регионального парламента, сообщил первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко перед заседанием законодательного органа.

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Депутаты по необходимости могут собраться, я думаю, в течении нескольких часов, как и любой государственный орган власти. Мы мобильны, мы понимаем ответственность и сегодня мы мобилизованы. Мы понимаем, в каких условиях мы работаем. Здесь сомнений нет. Любой орган власти, мы вместе с населением настроены на то, чтобы у нас всё было нормально, стабильно, исходя из возможностей».

Дума расставила акценты в работе в этом году. В первую очередь внимание планируется уделять вопросам экономики и бюджетирования, а также социальной политике региона. А на этом заседании рассмотрели поправки в бюджет. Расходы областной казны планируется увеличить более чем на 13 миллиардов рублей. При этом доходы сверх запланированного вырастут лишь на миллиард рублей.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Пять с лишним миллиардов рублей мы выделяем на ЖКХ, для прохождения успешного отопительного сезона нашим ресурсоснабжающим организациям. Мы понимаем, что погода, вроде, тёплая, но зима очень длинная. Необходимо иметь запас денежных средств и запас топлива, чтобы мы прошли успешно отопительный сезон. Вторая строка наиболее важная, на втором месте с этих 13 миллиардов - это, конечно, наше здравоохранение. Порядка 800 миллионов выделяется на приобретение медицинского оборудования. 200 миллионов выделяем на ремонт зданий первичного звена».

Также 100 миллионов рублей планируется выделить на снос аварийных расселённых домов. В муниципалитетах пустующих зданий скопилось уже много и территории от них пора очистить.

Михаил Павлов, депутат Мурманской областной Думы: «100 миллионов - это достаточно серьёзная сумма, потому что ранее на эти цели в год выделялось порядка 30 миллионов. Понятно, что такая сумма в разы больше. Обусловлена она тем, что муниципалитеты, а с ними и депутаты, члены комитета в период принятия бюджета в конце прошлого года рекомендовали правительству при уточнении бюджета, при внесении поправок, заложить средства на данные цели».

Также дополнительно более 900 миллионов рублей выделили на образование. Эти деньги направят на модернизацию школ, на оздоровление детей и на создание новых мест в общеобразовательных учреждениях.

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