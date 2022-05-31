Раскидали по Мурманску чугунных крабов

На улицах столицы Заполярья появились необычные крышки для смотровых колодцев. Эскиз картинки для необычной крышки был придуман студенткой кафедры искусств и дизайна МАГУ Ксенией Забелиной.

На улицах столицы Заполярья появились необычные крышки для смотровых колодцев. Эскиз картинки для необычной крышки был придуман студенткой кафедры искусств и дизайна МАГУ Ксенией Забелиной.

Сложно представить, но фотографии необычных канализационных люков нередко становятся объектом для охоты заядлых коллекционеров. Вот и столица Заполярья не стала исключением – яркие и необычные сервисные люки с изображением краба – одним из символов Арктики - появились в центре Мурманска. Автор арт-объекта – студентка МАГУ Ксения Забелина. Такое творческое задание девушка получила от преподавателя, а спустя время ей удалось выиграть грант на реализацию этой идеи.

Ксения Забелина, автор арт-объекта: «Губернатор заметил дизайны люков и ему эта идея показалась очень интересной. Так грант мы и получили».

Идея раскидать «крабов» по улицам Мурманска родилась у девушки спонтанно. Вдохновителем стала мама, которая работает на предприятии по добыче рыбы, креветок и краба.

Установка оригинальных люков быстро получила огласку в социальных сетях, но мало кто знает, что проекты студентов-дизайнеров МАГУ уже не в первый раз выходят за пределы стен университета. Арт-объекты, инсталляции и скульптуры, созданные молодыми профессионалами, не только украшают город, но и привлекают туристов.

Елена Феденева, старший преподаватель кафедры искусств и дизайна института креативных индустрий и предпринимательства МАГУ: «У нас есть реализованные проекты. Например, проект «Полярная ночь» - это фонарь, который разработала наша студентка Семенова Даниэлла. Сейчас она уже преподает, отучилась и магистратуру окончила. Кроме этого, у нас есть скульптура «Тюлень», есть проект «Танец солнцу».

К примеру, милый морской обитатель около здания мурманского океанариума появился в прошлом году благодаря выпускнику кафедры искусств и дизайна МАГУ Павлу Савчуку. Молодому человеку удалось выиграть грант и воплотить свою идею.

Павел Савчук, автор скульптуры: «Студенты делали маленькие модели и фантазировали на тему, что же можно поставить у нас в Мурманске. От меня был подан тюлень и ещё одна скульптура. Тюлень очень понравился тем, кто присутствовал на выставке, говорят, что и Андрею Чибису. По итогу моя идея была подана на грант и теперь воплощена».

Студенты-дизайнеры МАГУ не раз представляли университет на крупных конкурсах моды, архитектуры и дизайна, где завоевывали признание и награды. Сейчас ребята трудятся над очень сложным проектом, о его результатах мы вместе с вами узнаем через несколько месяцев.