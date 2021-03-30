Раскинулось море широко... Перед подъездом родного дома!

Жильцы дома №24 по улице Шевченко, выходя из дома, попадают в море. Перед зданием уже на протяжении многих лет скапливается талая вода. Потоки размывают фундамент, уничтожают остатки дороги, а, чтобы выйти из дома, жильцам приходится облачаться в резиновые сапоги.

Два пенсионера, держась за руки, идут по проложенному мосту, а вокруг них, казалось бы, разлилось целое море. Но сцена перестает казаться романтичной, когда понимаешь, что таким образом жители дома №24 на улице Шевченко вынуждены передвигаться по своему двору.

Раиса Джур, жительница дома 24 по улице Шевченко: «Я вот здесь не могу перескочить. Вот мне нужно наступить сюда, чтобы потом сюда зайти. Я не могу. Для чего это сделали? И потом, оно шатается, я не могу, я боюсь идти по ней».

Раисе Егоровне 70 лет и с каждым разом, когда наступает весна, ей становится все сложнее выходить из дома. Талая вода настолько близко подбирается к подъезду, что передвигаться по двору становится возможным разве что на лодке. Управляющая компания предложила альтернативу – кинула в воду деревянные паллеты. Но разве это может решить проблему северян, которые мучаются с подтоплением вот уже много лет?

Наталья Ветошкина, жительница дома 24 по улице Шевченко: «Зачем мне и жителям моего дома комфортная городская среда, парки и скверы, если я не могу их посетить? Это невозможно. Как сюда может проехать скорая помощь? У какого врача или медсестры есть резиновые сапоги по колено, чтобы он прошёл?».

Для тех, у кого все же не окажется с собой пары резиновых сапог, коммунальщики предложили ещё один способ передвижения – вдоль стены дома прямо под нависающими балконами. Но они - не единственная опасность, угрожающая пешеходам.

Наталья Ветошкина, жительница дома 24 по улице Шевченко: «Супруг выходил с ребёнком на руках. Здесь пройти уже нельзя, когда стояла вода. Ребёнок в левой руке, человек два метра ростом, мужчина крепкий. Пошёл, поскальзывается и виском ударяется о крепление трубы газоснабжения. Разбил себе череп».

Такого бы не случилось, выполняй управляющая компания свои обязанности вовремя. Со своей бедой жильцы дома уже куда только не обращались, но все оказалось напрасно. А пока они надеются получить помощь, огромные кучи снега, не вывезенные коммунальщиками, медленно продолжают таять, заполняя двор талой водой.