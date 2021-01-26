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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.21 19:30

Раскрываем секреты охоты на северное сияние – уникальное природное явление и новый бренд Мурманской области

За последние несколько лет наш край стал Меккой для туристов, охотящихся за Авророй Бореалис.

С детства многие жители Мурманска привыкли видеть по ночам зелёные сполохи, разливающиеся по небу. Но чем старше становишься, тем меньше обращаешь внимания на мутноватое небо. Но есть люди, которые никогда не видели этого явления и готовы ехать на край света в его поисках. Раньше главными охотниками за северным сиянием были азиатские туристы. Сейчас за ним отправляется все больше соотечественников.

Виталий Смагин, гид, охотник за северным сиянием: «Спасибо определенному соглашению нашего правительства с Ростуризмом и одним федеральным туроператором. Сейчас о Кольском полуострове из каждого утюга говорят. Нам это максимально в плюс. Огромное количество русских людей, наконец, узнали про Кольский полуостров, про Мурманск. Оказывается, у нас на краю земли есть большой город, где можно заселиться в хороший отель, поесть краба. Все едут сюда за впечатлениями».

Мурманчанин Виталий Смагин около 8 лет охотится за северным сиянием и уже пять лет помогает в этом туристам, которым самостоятельно найти место, где видно Аврору Бореалис, сложно.

Виталий Смагин, гид, охотник за северным сиянием: «Изначально северное сияние, охота на него – это огромнейшая наука. Мы смотрим карты облаков, смотрим прогнозы погоды, солнечную активность. До минуты может спрогнозировать, где оно будет».

Всё реже сияние можно увидеть в черте города. Причина тому – уличное освещение, которое не даёт разглядеть красоту мерцающего неба. Это миф, что сияние можно увидеть только в мороз. На самом деле  в холодную погоду чаще бывает ясно, поэтому хорошо видно это природное явление.

Виталий Смагин, гид, охотник за северным сиянием: «Есть определенные места, где оно появляется статистически чаще, но это не значит, что оно будет только там. Сияние происходит на высоте больше 50 км. Грубо говоря, если мы нашли окно в небе, то в радиусе 100 км от него, мы его увидим».

Сезон охоты за северным сиянием в Мурманской области долгий. С сентября по май, пока темнеет. Чтобы сфотографировать или снять Аврору Бореалис нужна серьёзная техника и навыки, поэтому не стоит расстраиваться, если

Кадры, сделанные на смартфон, будут сильно отличаться от работ профессионалов в интернете.

Егор Фокин, видеограф, охотник за северным сиянием: «Для того, чтобы запечатлеть северное сияние в достойном качестве, необходима специализированная техника. Беззеркальная камера, специальные объективы - сверхчувствительные широкоугольные и подобные технические средства. Плюс, те, кто охотится за сиянием, обычно с собой имеют много различных батарей, аккумуляторов. Потому что на морозе они быстро разряжаются».

Егор Фокин охотится за северным сиянием с камерой. Он делает туристам красивые фото и видео, а также пополняет собственное портфолио. Главное, помимо технического снаряжения в погоне за Авророй Бореалис соблюдать несколько важных правил.

Егор Фокин, видеограф, охотник за северным сиянием: «Зачастую северное сияние туристами у нас ловится в зимний период, несмотря на то, что весной и осенью они есть, ведь главное, чтобы было темно. Надо тепло одеваться и брать с собой попить что-нибудь горячее. И не смотреть на свет по возможности. Потому что можно ослепить зрение и не увидеть северное сияние».

Каждому туристу важно помнить, что в лес самостоятельно отправляться не стоит. Помощь в охоте за мерцающим небом окажут люди, которые занимаются этим профессионально. И тогда у вас останутся прекрасные воспоминания о путешествии.

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