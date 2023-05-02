Распоряжение, дополняющее план развития Северного морского пути до 2035 года новыми мероприятиями, подписал председатель правительства Михаил Мишустин

Соответствующий документ размещён на сайте правительства России.

«Речь идёт о создании отечественных образцов наиболее значимого судового комплектующего оборудования, которое необходимо при строительстве судов ледокольного флота, грузовых судов ледового класса, а также аварийно-спасательных судов», - говорится в пояснительной записке. Отвечать за эту работу будут Минпромторг, госкорпорация «Росатом», Минтранс и МЧС. Кроме того, Минпромторг и Минфин должны подготовить предложения по объёмам и источникам финансирования для создания конкурентоспособного отечественного судового оборудования.

План развития Северного морского пути до 2035 года был утверждён в августе прошлого года. Один из разделов документа предусматривает строительство судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», а также создание аварийно-спасательного флота из 46 судов.