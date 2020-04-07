Распоряжением правительства России внесены изменения в границы морского порта Мурманск

Теперь в его акваторию вошли три водных участка в районе губы Ура, на которых планируется организовать морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа.

Он будет представлять собой три рейдовых причала, к которым смогут швартоваться газовозы длиной 300 и шириной 50 метров .