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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.24 19:30

Распродажа норвежской верхней одежды с сезонными скидками до 70% проходит в Мурманске по 18 февраля включительно

Только 4 дня до 18 февраля включительно в Мурманске работает выставка верхней одежды норвежских брендов от компании «Орсо Групп». Это финальная недельная распродажа, на которой представлены последние коллекции верхней одежды скандинавских брендов.

Уже больше года то и дело появляются новости об очередной компании, которая решила покинуть российский рынок. Это в том числе и крупные торговые марки верхней одежды скандинавских брендов, к которым мы привыкли. Но что делать с товарным остатком, который находится на территории России? Было принято решение создать «Норвежскую выставку» от российской компании «Орсо Групп».

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Последние два года наша компания специализируется на том, что мы выкупаем остаток с закрывшихся магазинов у зарубежных компаний, которые покидают российский рынок. Компании уходят, но у них возникают проблемы - весь остаток ассортимента не вывезти из страны, так как границы стран для товарооборота закрыты из-за санкций. Им ничего не остается делать, как отдать его за бесценок. Наша компания выкупает и распродаёт остаток ассортимента со скидкой до 70% по дальним регионам страны. Получается, что и компания выигрывает за счёт объёма продаж, и у вас - у покупателей есть возможность приобрести фирменные вещи в два, а то и в три раза дешевле, чем в магазинах до их закрытия».

Размерный ряд верхней одежды от 40-го до 76-го включительно. Такой цены больше не будет никогда - особенно для столь качественных вещей.

Арина Кимонко, менеджер «Норвежской выставки»: «Это норвежское облегчённое пальто от компании «Коруски». Оно лёгкое, оно воздушное и при этом оно не промокает и не продувается. Почти не ощущается на теле. Идеальный вариант на весну, осень, на дожди и ветер. Такая модель в магазине стоила 27000 рублей, сейчас со скидкой 13900».

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые, удобные и очень всё хорошо».

До 18 февраля включительно с 10 до 20 часов вечера норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в Мурманске по адресам: проспект Кольский, 134 (торговый центр «Форум», нижний этаж); проспект Героев-североморцев, 45 (2-й этаж, остановка «Улица Магомета Гаджиева») и проспект Кирова, 54 (торговый центр «Метро», цокольный этаж. Ориентир - воздушные шары).

 

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