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Распродажа верхней одежды от мировых производителей на «Норвежской выставке» в Североморске продолжается

Организаторы отмечают, что количество моделей постепенно уменьшается, поэтому рекомендуют поторопиться на «Норвежскую выставку», чтобы выбрать лучшие варианты для себя, а может, и для своих близких, ведь совсем скоро Новый год.

События на мировой арене могут сильно повлиять на товарный рынок, и это стало очевидным после того, как Норвегия оборвала торговые связи с Россией, прекратив поставки. Компания «Orso Group» решила не допустить утилизации товаров и предложила жителям Североморска одежду настоящего европейского качества по низким ценам на «Норвежской выставке».

Распродажа верхней одежды от мировых производителей на «Норвежской выставке» в Североморске продолжается. Здесь представлены известные европейские бренды, а также куртки «Аляска» от компании «Bjorn Larsen». Это бренд премиум-класса, разработанный с учётом максимального комфорта, защиты от влажности и ветра, экстремально низких температур. А «Orso Group» — единственная компания в России, которая представляет верхнюю одежду этой фирмы. К тому же сейчас действуют скидки от 50 до 70% от привычной розничной стоимости. Это возможность приобрести стильную и тёплую верхнюю одежду по цене, которая вряд ли сохранится в ближайшие сезоны.

Любовь, покупатель: «Купила куртку, очень довольна, вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба».

На «Норвежской выставке» представлено свыше 200 моделей верхней одежды, созданной для комфортного пребывания в условиях от 0 до минус 50 градусов. В коллекции широкий выбор кожаных курток, штормовок, современных «Алясок», лёгких и тёплых пуховиков, трендовых парок, курток на натуральном меху и роскошных шуб — всё необходимое для стильного и согревающего образа в промозглую осень и суровую зиму. Посетителей ожидает разнообразие моделей и широкая размерная сетка. Здесь представлены изделия от 48-го до 70-го размеров.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Демисезонный норвежский бомбер от фирмы «Берн Ларсен». Сверху идёт трехслойная мембрана, она хороша для нашего влажного и ветренного климата. Она не промокает, не продувается, а самое главное, дышит. Внутри у неё наполнитель пух - Дюпонт Сорона, его можно стирать. Он не скатывается, не сбивается при стирке. Все куртки идут полностью на климат-контроле. В них будет комфортно как в помещении, так и на улице. Мех съёмный, много карманов».

Выставка посвящена не только коллекциям из Норвегии. Среди представленных вещей - роскошные итальянские пуховики, куртки из натуральной кожи, турецкие дублёнки, которые сочетают в себе стиль, практичность и высокую степень защиты от холода, а также долгий срок службы.

Организаторы отмечают, что количество моделей постепенно уменьшается, поэтому рекомендуют поторопиться на «Норвежскую выставку», чтобы выбрать лучшие варианты для себя, а может, и для своих близких, ведь совсем скоро Новый год.

Елена Володина, покупатель: «Увидела рекламу, пришла, подобрала себе пальто с соболем. Очень лёгкое, на пуху, оно мне очень нравится, цена адекватная. Очень люблю, в принципе, европейскую моду и сейчас, наверное, с этим будут трудности, поэтому была рада, что приехала выставка к нам в город».

В Североморске «Норвежская выставка» будет работать до 19 ноября включительно в торговом центре «Очаг» (бывший магазин «Дикси») по адресу: ЗАТО г. Североморск, улица Советская, 27а  - с 10 до 20 часов (ориентир - воздушные шары).

  

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