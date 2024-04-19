Распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов проходит в городе атомщиков

Только по 21 апреля включительно в Полярных Зорях на «Норвежской выставке» от компании «Орсо Групп» проходит распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов. Коллекции представлены из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга.

Из-за закрытия ряда магазинов и прекращения поставок в Россию норвежских брендов верхней одежды, её ассортимент стремительно сузился, а вот спрос, напротив, вырос. Впрочем, приобрести фирменные вещи из товарных остатков всё ещё можно на специальных выставках.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток этих магазинов. Им товар девать некуда, на складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки. И всё это сейчас по ценам в два, а то и в три раза дешевле, чем были они до этого в магазинах».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляем вашему вниманию греческую двухстороннюю дублёнку от компании «Gelasina». Данная модель выполнена из натуральной тафтинг-овчины и хлопковой замши, которая в свою очередь обработана лазером, поэтому она не промокает и не продувается. Данная модель выдерживает температуру от плюс 10 до минус 5 градусов, поэтому идеально подойдёт на демисезон и на лето».

Наталья, покупатель: «Пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Потом - оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

По 21 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в городе Полярные Зори по адресу: улица Строителей, 2а (бывший магазин «Магнит». Ориентир - воздушные шары».

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