На территории Мурманской области в мае начинается период весенней охотыВ магазинах региона по росту цен лидирует морковь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.24 19:30

Распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов проходит в городе атомщиков

Только по 21 апреля включительно в Полярных Зорях на «Норвежской выставке» от компании «Орсо Групп» проходит распродажа верхней весенней и демисезонной одежды мировых скандинавских брендов. Коллекции представлены из закрывшихся магазинов Санкт-Петербурга.

Из-за закрытия ряда магазинов и прекращения поставок в Россию норвежских брендов верхней одежды, её ассортимент стремительно сузился, а вот спрос, напротив, вырос. Впрочем, приобрести фирменные вещи из товарных остатков всё ещё можно на специальных выставках.

Дарина, менеджер «Норвежской выставки»: «Наша компания «Орсо Групп» выкупает товарный остаток этих магазинов. Им товар девать некуда, на складе хранить дорого, за границу не вывезти. Что остается делать? Отдать товар за бесценок. Наша компания выкупила этот товар и сейчас распродаёт его по всей территории России со скидками от 40 до 70%. У нас представлены канадские и норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки. И всё это сейчас по ценам в два, а то и в три раза дешевле, чем были они до этого в магазинах».

Виталий, менеджер «Норвежской выставки»: «Представляем вашему вниманию греческую двухстороннюю дублёнку от компании «Gelasina». Данная модель выполнена из натуральной тафтинг-овчины и хлопковой замши, которая в свою очередь обработана лазером, поэтому она не промокает и не продувается. Данная модель выдерживает температуру от плюс 10 до минус 5 градусов, поэтому идеально подойдёт на демисезон и на лето».

Наталья, покупатель: «Пришла на выставку-продажу верхней одежды. Подобрала, благодаря молодому человеку, который очень хорошо всё рассказал, весенне-осеннее пальто. Во-первых, мне понравился фасон. Это раз. Потом - оно лёгкое - это два. И третье - это цвет. Цвет необычный, такой современный, скажем так. Мне понравилось очень. Думаю, что буду носить с удовольствием».

По 21 апреля включительно с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% представлена в городе Полярные Зори по адресу: улица Строителей, 2а (бывший магазин «Магнит». Ориентир - воздушные шары».

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Сферы, где в Мурманской области сильнее всего ждут новых работников и сколько им готовы платить
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
егор
06.04.24 22:23
Можно к вам устроиться? *** Вы адресуете вопрос редакции сайта "Аркти-ТВ". Вам надо зайти на сайт компании: https://rusalmon.ru/about_us/vacancy/ Редакция.
Комментарий к новости:ОАО «Русский Лосось» поддержит социальные объекты в п. Лиинахамари
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире23:30«Заповедники РФ». Познавательная программа (12+)00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона по росту цен лидирует морковь-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 95 копеек, доллар потерял 65 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 19 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Депутаты облдумы приняли в первом чтении инициативу регионального Минстроя по повышению доступности льготного кредитования в Мурманской области
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика