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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.07.19 19:30

«Рассекретили» карты размещения камер контроля скорости

ГИБДД работает на предупреждение нарушений. И сотрудники дорожной полиции в очередной раз подтвердили этот постулат. На сайте Госинспекции безопасности дорожного движения появился раздел, на котором автолюбители могут ознакомиться с картой, на которой  видно,  где установлены камеры контроля скорости.

Отдельный раздел, на котором автомобилисты могут посмотреть, как расположены камеры в их городе или области, появился на сайте ГИБДД недавно и пока, как сообщают полицейские, работает в тестовом режиме, так что, иногда приложение может сбоить.

Несмотря на то, что информация по регистрирующим скорость автомобиля устройствам пока дополняется, на карте Мурманской области уже можно увидеть размещение около 30 камер. Работать с разделом просто. Для этого на официальном сайте ГИБДД необходимо выбрать  раздел под названием «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах», выбрать свой регион, а затем на появившейся карте увеличить участок карты с интересующим отрезком пути. Места, на которых установлены камеры, отмечены синими кружками и галочками. Кликнув на отметку, можно посмотреть, какие нарушения камера фиксирует и в какую сторону она направлена.

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